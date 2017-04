Servidores municipais e representantes da área rural anteciparam a comemoração da Páscoa

Numa manhã de mensagens de otimismo e música ao vivo, representantes do Governo Municipal e presidentes de associações comunitárias se reuniram para comemorar a Páscoa antecipadamente na sexta-feira, 7 de abril.

Na abertura do café da manhã, animado por Alan Kanon, na Associação Maçônica Recreativa, o padre Gilmar Maranduba fez uma reflexão sobre o texto bíblico do livro de João 13. 1 – 20. Após a leitura feita pela primeira-dama, Juvandir Tenório (Dona Didi), o religioso destacou o gesto de humildade de Jesus, ao lavar os pés dos discípulos antes de ser traído por um deles.

Em seu breve discurso, o prefeito Luiz de Deus fez uma comparação entre a atitude de Jesus, citada no texto, e as ações de seu governo. Para ele, se o trabalho for pautado na humildade, servindo aos mais necessitados, a vitória está garantida. Luiz de Deus observou que, assim como os hebreus lutaram pela liberdade e, após a travessia do mar vermelho comemoraram a conquista, nos dias atuais estamos atravessando um mar de dificuldades, mas com a certeza de que no final festejaremos com pão, vinho e peixe, como manda a tradição cristã.

“Com as dificuldades que a vida nos traz a cada dia, estamos lutando constantemente para atravessar o mar vermelho, certos de que, depois da travessia vamos festejar a vitória com pão, vinho e peixe. Mas antes de qualquer comemoração devemos nos preocupar com o próximo. Como representantes do Poder Público, nosso trabalho deve ser pautado na humildade, servindo aos mais necessitados, pois é justamente na hora da necessidade que esperamos contar com os amigos”, falou o prefeito.

Além de Luiz de Deus, participaram do encontro promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social, a titular da Sedes, Ana Clara Moreira; vereadores, secretários e diretores de departamentos e presidentes de associações de distritos rurais e bairros.

Autor: ASCOM/PMPA

INFORME PUBLICITÁRIO

Publicado no dia: 10-04-2017