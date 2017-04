Semana da Paz começa com hasteamento de bandeiras no pátio da Prefeitura

De 2 a 9 de maio, a Diocese Nossa senhora de Fátima, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação realizam a Semana da Paz.

A abertura da programação acontecerá às 8h desta terça-feira (2), com hasteamento de bandeiras no pátio da Prefeitura, com as presenças de representantes da Diocese, Governo Municipal, Câmara de Vereadores e de todos os segmentos do município. A organização será de Maria José Andrade (Zezé) – representante da Diocese e Ironeide Laurentino – funcionária da Secretaria de Educação. E na quinta-feira dia 4 acontece a Grande Caminhada Pela Paz, com concentração na Praça da Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e o percurso seguirá pelas ruas; José Hemetério de Carvalho, Otaviano Leandro de Morais e Avenida Getúlio Vargas, encerrando na Praça da Igreja de Nossa Senhora de Fátima.

Veja a programação completa:

Dia 2 – terça-feira – 8h – Abertura no pátio da Prefeitura, com hasteamento de bandeiras;

Dia 3 – quarta-feira – 7h30, – Encontro com representação de professores, coordenadores e diretores das escolas municipais, colégios estaduais e particulares, no Parque Belvedere;

Dia 4 – quinta-feira – 15h Grande Caminhada Pela Paz. Concentração: Praça da Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.Percurso: Ruas José Hemetério de Carvalho, Otaviano Leandro de Morais e Avenida Getúlio Vargas, encerrando na Praça da Igreja de Nossa Senhora de Fátima.

Dia 5 – sexta-feira – 7h30 – Lançamento da Rede Municipal de Proteção à Infância e à Juventude (PROIJ), no Memorial Chesf.

Dia 9 – terça-feira -15h – Caminhada pelas ruas do bairro Tancredo Neves. Concentração: Praça Padre Lourenço – BTN II.

Autor: ASCOM/PMPA

Informe Publicitário