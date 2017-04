Programação musical da 3ª edição do Moto Paulo Afonso 2017

A programação musical da 3ª edição do encontro motociclístico de Paulo Afonso, “Moto Paulo Afonso 2017”, começa na quinta-feira, dia 20 na sede do Rota da Energia, na avenida Getulio Vargas que a partir das 19:h terá a apresentação musical de Renato Marinho e na sexta e sábado (21 e 22) os Shows acontecem no Centro de Cultura Lindinalva Cabral, centro da cidade, começando a partir das 19 horas até as 24:h. No sábado dia 22 a partir das 13:h, no BABA DOS VELHINHOS, haverá churrasco (exclusivo para credenciados) e a apresentação da Banda Soldado Fantasma.

O encontro de motociclístico de Paulo Afonso reuni motoclubes da cidade e de várias regiões do Brasil, que é uma realização da Associação dos Motociclistas de Paulo Afonso, (AMOPAF) conta com apoio da Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, através das secretarias municipais de Cultura e Esporte e de Turismo e de empresas privadas.

Além de exposições de motos, produtos relacionados e praça de alimentação, o encontro motociclístico de Paulo Afonso conta com grandes atrações do rock nacional e local, como: Jam Session, Ritchie, Kiko Zambiachi, Kid Vinil, Almir Bezerra (ex- Fevers) e Joãozinho Dantas (ex-Banda 7), Renato Marinho, Retrô, D’ Rock, Classic Rock, Preto e Branco e Soldado Fantasma.

A segurança do evento tem a presença da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, seguranças particulares e a SAMU.

EXPEDIENTE:

Quinta-feira dia 20:

Local – Sede do Rota da Energia – Av: Getulio Vargas

Hora: As 19:h

Quem: Show com Renato Marinho

Sexta – feira dia 21:

Local – Centro de Cultura Lindinalva Cabral

Hora: as 20:h,22:h e 24:h

Quem: Banda Retro, Almir e Joaozinho Dantas.

Sábado dia 22:

Local: Baba dos Velhinhos

Hora: 13:h – Churrasco

Quem: Banda Soldado Fantasma

No Centro de Cultura Lindinalva Cabral

Das 19:h as 24:h – Shows com: Banda Preto no Branco, Banda D’Roque, Jam Session,Ritche,Kiko Zambianchi, Kid Vinil e Classic Rock.

Da Redação, por Jose Renaldo de Carvalho Silva