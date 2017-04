Profissionais da Secretaria de Saúde participam de curso de especialização

A Secretaria de Saúde do município de Paulo Afonso tem se empenhado em preparar seus servidores, ampliando seus conhecimentos através de cursos teóricos e práticos, com o intuito de melhorar cada vez mais o atendimento aos usuários.

No dia 22 de março, no auditório da UNIVASF – Campus Paulo Afonso, foi dado inicio ao curso de especialização para professores de residência médica e no SUS.

O curso é oferecido pelo instituto Sírio Libanês de Ensino e Pesquisa, em parceria com o Ministério da Saúde, com o objetivo de promover o desenvolvimento de capacidades nas áreas de atenção à saúde, gestão do trabalho e educação em saúde, proporcionando um novo perfil de competência. Assim, são questionados os modelos hegemônicos e apresentados modelos alternativos, focados na melhoria da qualidade da atenção à saúde.

O intuito do programa é orientar a organização de práticas voltadas à construção de um cuidado integral, eficiente, efetivo e seguro, pautado pela garantia de acesso, continuidade e qualidade da atenção à saúde, especialmente por meio da aplicação de ferramentas e dispositivos da gestão clinica.

Dos especializados selecionados pelo instituto Sírio Libanês, Paulo Afonso conta com representação através da fisioterapeuta Marília Brito; a assistente social Maridália Almeida; a nutricionista Vanessa Cristina; a enfermeira Maria Luíza Carvalho e os médicos Ana Elizabeth, Marcel Tenório e Iara Silva, que compõem o quadro de profissionais da atenção básica.

“É muito importante motivar nossos profissionais, aprimorando seus treinamentos e contribuindo na melhoria de seu desempenho. Com isso, ganham os usuários da Rede Pública, que terão sempre ao seu dispor médicos, enfermeiros e técnicos altamente qualificados para o atendimento básico”, ressalta o secretário Ivaldo Sales Jr.

Ivaldo salienta que a Prefeitura está trabalhando cada vez mais, inovando, capacitando e motivando os trabalhadores da saúde, para que os usuários tenham sempre um atendimento melhor e humanizado.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 01-04-2017

