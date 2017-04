Prefeitura de Paulo Afonso e órgãos parceiros fazem campanha de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes

Durante o Moto Paulo Afonso, equipes dos programas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social realizaram pedágios para conscientizar a população pauloafonsinae visitantes sobre o combate à exploração e ao turismo sexual de crianças e adolescentes.

As atividades tiveram início na tarde da quinta-feira, 20/4, no trecho da BA 210 que dá acesso à Ilha de Paulo Afonso. Com o apoio da Polícia Militar, motoristas e motociclistas que chegavam à cidade para participar do evento foram parados, receberam panfletos e permitiram a colocação de adesivos da campanha em seus veículos, em sinal de apoio à campanha.

Na sexta-feira e no sábado, dias 21 e 22, na Avenida Apolônio Sales, local da festa, foi montado um estande onde os visitantes puderam conhecer as quatro formas de exploração sexual: no contexto da prostituição, na pornografia, nas redes de tráfico e no turismo com motivação sexual. O enfoque dado a esses quatro itens considerou o grande número de turistas de várias regiões, que pernoitaram na cidade durante o Moto Paulo Afonso.

A Campanha de Combate à Exploração e ao Turismo Sexual de Crianças e Adolescentes contou com o apoio da DEAM, CMDCA, Conselho Tutelar, Secretaria Estadual de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Governo da Bahia e do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário.

De acordo com Simone Maria da Silva – coordenadora do CREAS, todo o material distribuído no pedágio e no estande foi colocado nas recepções de hoteis e pousadas.

ASCOM/PMP

Publicado no dia: 23-04-2017