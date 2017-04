Prefeito Luiz de Deus decreta Ponto Facultativo o dia 13 de março

O Decreto Municipal nº 5241/2017, assinado pelo prefeito de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus no dia 28 de março, considera em seu artigo 1º, Ponto Facultativo nas repartições públicas municipais o dia 13/4/2017 (quinta-feira), em virtude das comemorações religiosas da Semana Santa.

O parágrafo único do documento publicado no Diário Oficial do Município, esclarece que o dia 14 (Sexta-feira Santa) é considerado feriado municipal por força da Lei nº 422/1981.

Autor: ASCOM/PMPA

04-04-2017