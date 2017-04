Prefeito de Paulo Afonso participará de Assembleia Geral do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Sertão Baiano

O prefeito do município de Santa Brígida, Carlos Clériston Santana Gomes convida os gestores consorciados a participarem da Assembleia Geral do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Sertão Baiano, a ser realizada nesta sexta-feira, 28 de abril, a partir das 10h, no Auditório Edison Teixeira, em Paulo Afonso.

O prefeito de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus já garantiu sua presença no evento, que contará também com as presenças de gestores municipais de Abaré, Adustina, Antas, Banzaê, Chorrochó, Cícero Dantas, Cipó, Coronel João Sá, Fátima, Glória, Heliópolis, Itapicuru, Jeremoabo, Macururé, Nova Soure, Pedro Alexandre, Ribeira do Amparo, Ribeira do Pombal, Rodelas, Santa Brígida e Sítio do Quinto.

Na ordem do dia serão debatidos assuntos como: proposta de reorganização do Consórcio, eleições e o que surgir durante a Assembleia.

O Auditório Edison Teixeira fica localizado na Rua Engenheiro Carlos Berenhauser, antigo Acampamento Chesf, próximo ao Hospital Nair Alves de Souza.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 27-04-2017