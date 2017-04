Pe. Edinaldo assume Paróquia de São Francisco de Assis, prometendo seguir fiel, junto do povo e unido ao clero

Os paroquianos da São Francisco de Assis, receberam oficialmente, no sábado 1º de abril, seu novo administrador paroquial, Pe. Edinaldo Santos, com aplausos, vivas ao novo pároco e outras mostras de carinho, inclusive dos fiéis de Santa Brígida-BA, que o vieram entregar.

A Tomada de Posse do Novo Administrador Paroquial foi presidida por dom Guido e concelebrada por quase todos os padres da Foriania I.

″Nós estamos celebrando esta posse no dia da mentira, 1º de abril, mas aqui é tudo de verdade″, iniciou dom Guido, brincando com a data inusitada, mas depois chamou atenção para as ‘mentiras’ que Jesus Cristo veio nos tirar:

Homilia

″A morte não é o destino final da vida, a primeira mentira do demônio é dizer que não há mais esperança, que não há mais possibilidade de vida eterna, que vale apena viver tudo aqui, sem a perspectiva da eternidade″.

Dom Guido afirmou que diante das dificuldades aparecem os sinais da morte, como o egoísmo, o individualismo, o ciúme e o orgulho. “Cada um procurando dentro de si, pode perceber quantas feridas carrega, nós não podemos parar nisso, pois o nosso relacionamento com Cristo perde a força″.

Em Betânia Jesus não fez milagres, tinha amigos

″O fato de ter aqui, Pe. Edinaldo, tantas pessoas de Santa Brígida, confirma o seu carisma, e nestes anos trabalhados naquela região criou laços de amizade, sem uma amizade entre nós, a partir de Cristo, o cristianismo não cria raízes, se torna unicamente um pretexto para afirmar uma ou outra ideia, mas é o contrário: o cristianismo é aquele que vem, tira as farsas dos sinais de morte, e nos dar a possibilidade de um relacionamento novo, capaz de superar as diferenças, de valorizar o que de bom tem em todas as pessoas e capaz também de acolher e perdoar, reiniciando novamente à vida, não deixando que a morte dê a última palavra″.

Dom Guido falou também no abaixo-assinado que mobilizou quase 4 mil assinaturas, reivindicando a ele, que Pe. Edinaldo não deixasse a paróquia de Santa Brígida da Suécia.

″Começam a me questionar: ‘mas por que o bispo tirou o Pe. Edinaldo?, por que tirou Pe. Celso?’, em primeiro lugar não sou eu sozinho, por isso agradeço ao povo de Santa Brígida, parece que tem muitas assinaturas (risos), que bom, mas eu já falei que não serve para nada, apenas para dizer: o povo agradece a Deus pela presença do Pe. Edinaldo no meio de nós, pois a Igreja não funciona com abaixo-assinado, mas através do dom do Espírito Santo″.

Finalizando o bispo lembrou da missão dada pelo papa Francisco a todos os sacerdotes: ″Cuidar daqueles que já vivem na paróquia, ir ao encontro dos católicos afastados, abraçar e procurar anunciar o Evangelho àqueles que ainda não ouviram falar em Jesus Cristo″.

Pe. Edinaldo: cantou, chorou, finalmente, se despediu de Santa Brígida e assumiu São Francisco

A missa estava marcada para às 16 horas, faltou combinar com o sol, que insistia em ser de meio dia, então uma hora depois, já com santabrigidenses bem acomodados, as faixas de seja bem-vindo da Renovação Carismática Católica – cujo padre é o assessor espiritual, e da paróquia postas, começa o rito de Posse.

Agradecimentos

Natural de Ibó, distrito de Abaré-BA, ordenado há 21 anos, por dom Mário Zanetta, Pe. Edinaldo agradeceu aos santabrigidenses, também a Gordo de Raimundo – prefeito do município, presente à missa- pelos seus oito anos na região, onde conheceu a fundo a cultura local, e fez muitas amizades com a população. Recebeu mensagens, poemas e cantou (o padre gosta muita de cantar, já gravou um CD) se despediu dos amigos, mas apenas com um até breve.

“Eu sabia que lá Deus tinha um grande propósito para mim […] agradeço esses últimos dez anos a vocês povo de Santa Brígida, até o abaixo-assinado”.

Impossível está ali e não lembrar o testemunho de Pe. Celso, essa mistura de sentimentos que nos toma, de saudade e esperança, na mesma medida. Agora é caminhar com Pe. Edinaldo, respeitando sua personalidade, contribuindo com ele para o crescimento do serviço, grande sempre maior da Igreja.

″A qualquer momento que a gente desvie a atenção do Senhor, a queda é na certa. 21 anos de sacerdócio, serviço, entrega, parceria, fidelidade, busca e recomeço, acredito que na hora em que o Senhor chama, começa a capacitar″, disse.

