Audiência- Eleição Representante do Grupo Operativo da Defensoria Pública

Na tarde da segunda feira (24 de abril), na Câmara de Vereadores, Avenida Apolônio Sales, n 495, Paulo Afonso das 14:00 às 17:30 hs, ocorrerá a Audiência/Eleição do representante do Grupo Operativo da Ouvidoria Cidadã da Defensoria Pública do Estado da Bahia , encontro com representantes da sociedade civil organizada para apresentar os detalhes deste instrumento da democracia participativa, que é a Ouvidoria Cidadã , um espaço que privilegia a democracia participativa e estimula o exercício da cidadania. No momento da eleição, os interessados em ocupar esta função de destaque na representatividade da cidade, junto a Defensoria Pública da Bahia poderão se candidatar.

Ao participar, do Grupo Operativo da Ouvidoria Cidadã da Defensoria Pública do Estado da Bahia, tendo como representante, a eleita/o desenvolverá atividades para aproximar a sociedade da Defensoria Pública, onde os cidadãos têm acesso a informações acerca de seus direitos e deveres. A Ouvidoria Externa da Defensoria Pública da Bahia é a segunda no país com esse caráter, porém a primeira a desenvolver uma metodologia que prima pela aproximação das pessoas no seu processo de tomada de decisão, instituindo um grupo de aconselhamento oriundo de representações com atuação comprovada no seio do movimento social.

As comunidades quilombolas, as mulheres, a juventude, os terreiros, as pessoas em situação de rua, comunidades LGBT, pessoas presas e suas famílias, entre outras/os contam com a Ouvidoria Cidadã, espaço onde é possível intervir, criticar, fiscalizar, elogiar, reclamar, apontar suas demandas, suas prioridades, auxiliando politicamente no crescimento desta instituição de Justiça.

Fonte: Equipe Consultoria Instituto Búzios