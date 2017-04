Organizadores do Moto Paulo Afonso comemoram o sucesso do evento

Adrenalina, ronco de máquinas potentes e música para todos os gostos marcaram a 4ª edição do Moto Paulo Afonso, nos dias 21, 22 e 23 de abril, na Avenida Apolônio Sales, centro da cidade.

O evento realizado pela AMOPAF – Associação dos Motociclistas de Paulo Afonso com o apoio da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, é considerado um dos maiores encontros de motociclistas do Brasil.

De acordo com Fábio Martins – organizador, o evento mais uma vez alcançou seu objetivo reunindo mais de 600 motoclubes e aproximadamente cinco mil motociclistas de várias regiões do país. A ocupação de 100% dos leitos da rede hoteleira, o aumento do fluxo de pessoas no comércio e a visitação aos pontos turísticos trouxeram resultados satisfatórios para a economia local, uma vez que a realização de negócios com emissão de nota fiscal gera arrecadação de impostos que são investidos em obras de manutenção da cidade. Nos estandes, os frequentadores puderam comprar produtos relacionados ao motociclismo.

A programação musical, que terminou nas primeiras horas do domingo (23), atendeu a todos os gostos com shows de rock nacional e internacional e flashback. Bandas da cidade como Classic Rock, Retrô e Preto e Branco completaram a grade composta por grandes nomes do cenário nacional, como: Almir Bezerra (ex-Feveres), Joãozinho Dantas (ex-Banda 7 e Circuito Musical), Renato Marinho e o Projeto Jam Session com Ritchie, Kiko Zambianchi e Phillipe Seabra (Banda Plebe Rude). Phillipe substituiu Kid Vinil, impossibilitado de participar, devido a um problema de saúde.

Autor: ASCOM/PMPA

INFORME PUBLICITÁRIO