Número de declarações do Imposto de Renda supera expectativas da Receita Federal

Mais de 28 milhões e 500 mil contribuintes entregaram no prazo a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 2017. O número, superou em mais de 200 mil a expectativa da Receita Federal.

Quase 10% das declarações foram enviadas nas últimas doze horas do fim prazo, que terminou no último segundo de sexta-feira.

O envio de novas declarações está suspenso até as 8 horas da manhã de terça-feira, dia 2 de maio.

Os contribuintes que perderam o prazo vão pagar multa, que vai de no mínimo R$ 165,74 até 20% do valor do imposto devido. Quem não entregar a declaração pode ficar com o CPF pendente de regularização.

O pagamento das restituições começa a ser feito em junho e vai até dezembro deste ano.

Agência Brasil