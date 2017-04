A Kopenhagen esclarece que é falsa a informação que circula nas redes sociais, dentre as quais o WhatsApp, de que esteja realizando uma promoção que dará ovos de páscoa Língua de Gato.A companhia orienta aos usuários a deletarem a mensagem e não clicar no link que supostamente os direcionaria a uma pesquisa. Trata-se de um golpe que pode instalar um vírus em computadores e smartphones, deixando as informações dos usuários vulneráveis.

[+] SOBRE A KOPENHAGEN

Marca de luxo com 89 anos de história que se mostra ousada e inovadora. Esta é a Kopenhagen, líder e precursora no segmento de chocolates finos no Brasil que, desde 1928, está presente nos mais doces momentos dos fãs e apreciadores dos sabores únicos de seus produtos. Com quase noventa anos, a Kopenhagen demonstra ser a escolha certa na hora de presentear ou degustar clássicos como Nhá Benta, Língua de Gato, Chumbinho, Lajotinha, Bala Leite ou Cherry Brandy. Hoje, a marca possui mais de 350 lojas, duas delas lojas-conceito, uma na cidade de São Paulo, na Rua Oscar Freire, e a outra no Rio de Janeiro, no Village Mall.

Para saber mais sobre a Kopenhagen, visite a loja on-line, o site e as redes sociais:

Site Kopenhagen: www.kopenhagen.com.br

Site Kop Club: www.kopclub.com.br

Facebook: www.facebook.com/ChocolatesKopenhagen

YouTube: www.youtube.com/user/ChocolatesKopenhagen

Instagram: @Kopenhagen_

Loja: loja.kopenhagen.com.br

Twitter: @Kopenhagen_

SAC: 0800 100 678

Marina Franco Silveira

marina.franco@pros.com.vc