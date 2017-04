Nesta segunda-feira não haverá Sessão Ordinária na Câmara Municipal de Paulo Afonso

Não haverá sessão ordinária na Câmara Municipal de Paulo Afonso nesta segunda-feira (1º de maio), em virtude do feriado nacional do Dia do Trabalhador.

Conforme o presidente do Poder Legislativo vereador Marcondes Francisco dos Santos (PSD) a próxima sessão será realizada no dia 08 de maio (segunda-feira).

O expediente no Poder Legislativo volta ao atendimento normal na terça-feira (02) das 7:30h às 13h.

ASCOM

José Renaldo de Carvalho Silva

comunicação@cmpa.ba.gov.br