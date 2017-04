Navio veleiro Cisne Branco chega ao Porto de Salvador e abre para visitação

O Navio-veleiro Cisne Branco, da Marinha do Brasil, atracará no Porto de Salvador às 11h desta sexta-feira (7) e ficará aberto à visitação pública no domingo (9), das 10h às 17h30. De acordo com a Marinha, o navio está realizando uma missão de relacionamento com nações amigas, representando o país no exterior, onde participará como convidado de regatas como a Sail Den Helder, a Tall Ships Race 2017, a Hanse Sail Rostock 2017 e a Tall Ships Race le Havre, que ocorrerão no continente europeu.

Antes de atracar no Porto de Salvador, o Cisne Branco realizará uma velejada pela Baía de Todos os Santos, como parte da premiação do concurso nacional de redação da Operação Cisne Branco 2016, que teve uma estudante baiana como vencedora no ensino médio. A vencedora foi a estudante Marina Quezia Mota Alves, do Colégio da Polícia Militar de Salvador.

Construído na Holanda, o Cisne Branco é um veleiro do tipo Tall Ship (navio alto), tem 76 metros de comprimento, com mastros que chegam aos 40 metros de altura e sua tripulação é composta por 52 militares. Foi lançado ao mar em fevereiro de 2000, quando fez a sua primeira viagem percorrendo a Rota do Descobrimento, de Portugal ao Brasil, em comemoração aos 500 anos do Descobrimento do Brasil.

http://www.correio24horas.com.br