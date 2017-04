Mulher é detida com celular pouco maior que tampa de caneta no órgão genital ao visitar preso em Piracicaba

Um celular pouco maior que uma tampa de caneta foi apreendido, no sábado (1), com a visitante de um preso do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Piracicaba (SP).

O aparelho, segundo foto divulgada pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), tem cerca de 7 centímetros de comprimento por 3 de largura e estava no órgão genital da mulher, que foi detida e levada para delegacia.

Ainda de acordo com a SAP, o celular foi encontrado durante procedimentos de revistas de visitantes. A mulher foi surpreendida tentando entrar na unidade prisional com o telefone. Ela foi questionada sobre carregar o aparelho e retirou espontaneamente o pacote de dentro da vagina, conforme a secretaria.

A mulher foi levada pelos funcionários do CDP para a delegacia de plantão da Polícia Civil, onde foi registrado um boletim de ocorrência. Um procedimento disciplinar para apurar se o preso que receberia o aparelho é cumplice da ação também foi instaurado, conforme a SAP.

"Visitas flagradas tentando adentrar com objetos ilícitos em unidades prisionais, ficam sujeitas a suspensão do rol de visita, de acordo com a legislação", informou a pasta em nota. Junto com o celular, a suspeita levava ainda um pedaço de fio do carregador da bateria do aparelho.