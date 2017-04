Moto Paulo Afonso: Nesta quinta-feira acontece a pré-abertura na Sede do Motoclube Rota da Energia na Getúlio Vargas

O desfile das máquinas, o ronco dos motores e os shows musicais irão animar turistas e pauloafonsinos nesse final de semana durante a realização do Moto Paulo Afonso, que é um dos maiores encontros de motociclistas do Nordeste.

Nesta quinta-feira, dia 20 de abril, acontece a pré-abertura do Moto Paulo Afonso 2017, na sede do Motoclube Rota da Energia, na Avenida Getúlio Vargas, as 19h com o show de Renato Marinho.

E nos dias 21 e 22 de abril, o tradicional evento, o Moto Paulo Afonso, que este ano mais uma vez está sendo realizado pela Associação dos Motociclistas de Paulo Afonso (AMOPAF), com apoio da Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, através das secretarias municipais de Cultura e Esporte e de Turismo, acontece no Centro de Cultura Lindinalva Cabral, na Av. Apolonio Sales, no centro da cidade e promete reunir vários Moto Clubes e atrair muitos turistas para a cidade.

O Moto Paulo Afonso 2017 terá as seguintes atrações musicais :

Quinta-feira, dia 20 – Pré-abertura – Sede do Motoclube Rota da Energia, Avenida Getúlio Vargas:

19h – Show com Renato Marinho

Sexta-feira, dia 21 – Centro de Cultura Lindinalva Cabral:

20h – Banda Retrô;

22h – Almir Bezerra;

00h – Joãozinho Dantas (ex- Circuito Musical e Banda 7);

Sábado, dia 22 – Baba dos Velhinhos:

Churrasco exclusivo para credenciados – Show com a Banda Soldado Fantasma.

Centro de Cultura Lindinalva Cabral:

19h – Banda Preto e Branco;

21h – Banda D’Rock;

23h – Projeto Jam Session com Ritchie e Kiko Zambiachi

01h – Banda Classic Rock.

José Renaldo de Carvalho Silva