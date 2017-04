Moção de Aplausos de autoria do Ver. Marcondes Francisco dos Santos

Foi aprovada por unanimidade na Casa Legislativa, na Sessão Ordinária número 1.873 realizada no dia 20.03.2017, de autoria do Ver. Marcondes Francisco dos Santos (PSD),a Moção de Aplausos 029/2017, ao IFBA – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus de Paulo Afonso, BA, aos alunos atletas, aos professores Marcus Vinicius Magalhães (Mano) e Fábio Luiz Santos Nunes – professores de Educação Física do IFBA, extensivo a dedicação da Reitoria e Proex nas pessoas das professoras Liz e Michelli, as equipes de atletismo do campus de Paulo Afonso, feminino e masculino, que é o atual campeão geral da primeira edição em 2015, e em 2017 participaram desta etapa 16 campus e Paulo Afonso, e, estes atletas trouxeram para Paulo Afonso: 15 Medalhas de Ouro; 09 Medalhas de Prata e 17 Medalhas de Bronze. Portanto merecedores de nossos aplausos e reconhecimento.

Sala das Sessões em 02 de Março de 2017

Marcondes Francisco dos Santos

Vereador

ASCOM – José Renaldo de Carvalho Silva

comunicação@cmpa.ba.gov.br