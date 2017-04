Maiara e Maraisa “dedicam” música a José Mayer: “Tenho medo de você”

O assédio cometido por José Mayer a uma figurinista da TV Globo ainda tem dado o que falar. Até as cantoras Maiara e Maraísa resolveram se manifestar sobre o assunto.

Durante o evento de lançamento do novo DVD da dupla, “Ao vivo em Campo Grande”, Maiara e Maraísa foram questionadas sobre qual música dedicariam a José Mayer. Após darem risada com a pergunta, elas cantaram, juntas: “Eu tenho medo de você, eu tenho medo de você”.

Apesar do tom cômico da resposta, Maiara e Maraísa falaram, durante a entrevista coletiva, que muitas fãs se identificam com as letras das músicas que elas apresentam. “Uma vez uma senhora me abordou na frente do hotel, no Nordeste, não lembro onde foi agora. Ela veio ao meu encontro. ´Olha, eu preciso falar com você. Descobri que meu marido me traiu, entrei em depressão´”, afirmou Maraísa.

Maiara completou a fala da irmã: “A gente não sabe até aonde a nossa música pode chegar e só de estar incentivando as mulheres, de estarem acreditando no seu sonho, já é uma grande conquista. A gente recebe vários vídeos de meninas, crianças cantando…”.

O novo DVD de Maiara e Maraísa, “Ao vivo em Campo Grande”, é o segundo lançado pela dupla. As gravações ocorreram em outubro de 2016. O registro já está disponível nas lojas e nas plataformas digitais, por meio da Som Livre.

Por Igor Miranda (@silvercm)