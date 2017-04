Lançamento do calendário esportivo 2017 da Prefeitura de Paulo Afonso será nesta terça-feira, 25 de abril

O Departamento de Esportes da Prefeitura de Paulo Afonso lançará o Calendário Esportivo 2017 nesta terça-feira, 25 de abril.

A solenidade será aberta às 19h, no Baba do Casquetinho, Avenida da Amizade, Bairro Oliveira Lopes. Haverá apresentação da Orquestra Filarmônica 28 de julho, formada por adolescentes do CREAS, grupo de dança Dance Sete e desfile das equipes participantes.

Participarão da solenidade o prefeito Luiz de Deus; o secretário de Cultura e Esporte, Jânio Soares; o diretor do Departamento de Esporte, José Matias Neto e convidados.

O jogo de abertura, na categoria Cinquentão, será realizado no campo do Casquetinho, entre as equipes AABB e Casquetinho.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 24-04-2017