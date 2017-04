Jean Roubert chama atenção para a situação do Rio São Francisco e pede soluções para a falta de água na zona rural

Atendendo a uma solicitação na forma de requerimento de autoria do vereador Pedro Macário Neto, foi realizada em 10 de abril no Plenário da Casa Legislativa, uma audiência Pública com a participação dos vereadores do município vizinho Glória. Na pauta Políticas Públicas de Assistência e Extensão Rural – ATER. Com o objetivo de se debater assuntos pertinentes ao fortalecimento de assistência técnica deficitária e contratação de profissionais para orientação ao homem do campo, a audiência contou também com a participação de representantes da Agendha, Banco do Brasil, Car, Bahia Pesca dentre outros órgãos públicos, que fizeram suas considerações e explanações pertinentes ao tema. O vereador Jean Roubert em seu pronunciamento externou mais uma vez a importância dessa união entre as forças políticas, das câmaras, alinhamento político, para que juntos possam sim lutar para solucionar os problemas que extrapolam as fronteiras dos municípios, “Só assim conseguiremos alavancar resultados para nossa região”. Ressaltando também a importância da Agendha na região.

“O que me chama atenção, é o que representa Paulo Afonso e Glória na economia baiana? É muito pequena, temos um problema a enfrentar. A nossa região foi gerada através da cultura das Hidroelétricas onde provocou na cabeça do homem do campo em se utilizar das suas propriedades para direitos pessoais e não para produzir, prejudicou e muito esse progresso rural, ao contrário de Juazeiro e outras regiões , então eu creio que a quebra de paradigmas e de cultura da mente do homem do campo para que possa produzir e não apenas se deleitar de suas propriedades é um dos problemas a ser enfrentado, e outro a ser enfrentado é a falta de água, nós dependemos indispensavelmente de água, essa é a grande questão”.

E mais uma vez o parlamentar chamou a atenção de todos para a situação do Rio São Francisco, e que bem próximo daqui a falta de água, e esse é o grande problema dos produtores rurais. Antes mesmo da transposição deveria ter sido feita a revitalização desse rio. “Não adianta pensar em assistência se o recurso natural e principal não chegar de fato ao produtor rural, ao morador rural, e digo isso aqui em cidades bem próximas a Paulo Afonso já é sentido essa falta de água, pessoas e animais morrendo de sede, então essa é a realidade, precisamos agendar, protocolar a intenção e levarmos para os nossos parlamentares, exigir para que possamos dar implemento a um projeto que já existe na CODEVASF para trazermos água para toda zona rural, este é o enfrentamento maior”.

Roubert lembrou que segundo um estudo da Fundação Osvaldo Cruz, dos 84 municípios banhados pelo São Francisco, Paulo Afonso foi considerado o melhor para se viver, mais o contraponto quando se referiu ao agronegócio foi o pior município, por que não se produz nada. “Então é inconcebível que nós continuemos sem produzir, agora para isso precisamos impulsionar, e foi para isso que esse debate foi proposto, para que através de discussão, para que possamos encontrar resultados, vamos sim formar uma comissão para buscarmos solução independente de partido, sem politica mesquinha”, temos que distribuir agua para todos, enquanto a solução maior não vem. Temos que fortalecer as associações e criar as cooperativas, ai sim repassando os conhecimentos técnicos, vamos impulsionar os movimentos sustentáveis da nossa região, se plantarmos essa semente hoje ela irá desabrochar, devemos começar já”, finalizou Jean Roubert.

Texto: Assessoria Parlamentar do gabinete e foto: ASCOM/CMPA