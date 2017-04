Grupo de Idosos do CRAS Prainha fazem atividades físicas no Parque Belvedere

Idosos integrantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS Prainha participaram na sexta-feira, 31 de março, de um passeio ao Parque Belvedere.

Na oportunidade foi ministrada uma palestra com o fisioterapeuta do NASF, Júlios César, sobre a prevenção de doenças causadas por falta de atividade física e má alimentação. O fisioterapeuta enfatizou a importância da alimentação saudável e a prática de atividades físicas para uma vida com mais saúde.

O CRAS Prainha fica localizado na Rua Herbert de Souza, 97- Fone 3281-3424. O horário de funcionamento é das 7h às 17h, atendendo às famílias dos bairros Prainha, Perpétuo Socorro, Jardim Aeroporto, Boa Esperança, Clériston Andrade, além de 26 povoados rurais.

A equipe coordenada por Adriana Farias, é composta por assistentes sociais, educadoras, psicóloga, recepcionista, higienizadora e motorista.

