Festas juninas na Bahia terão Marília Mendonça, Luan Santana e Safadão

As festas juninas são tradicionais no interior da Bahia. Para festejar, diversas bandas e artistas se apresentam em eventos privados em todo o estado. Marília Mendonça, Luan Santana, Wesley Safadão, Ivete Sangalo, Henrique e Juliano, Simone e Simaria, Maiara e Maraisa, Harmonia do Samba e Léo Santana são algumas das atrações já confirmadas.

Confira abaixo uma lista com algumas festas que acontecem este ano durante o período dos festejos de São João e São Pedro. Veja também informações como preços e algumas mordomias oferecidas pelos organizadores.

VEJA LISTA DE FESTAS E ATRAÇÕES:

Forró do Bosque

A festa tradicional na cidade de Cruz das Almas, a cerca de 250 km de Salvador completa 15 anos em 2017. O evento será no dia 23 de junho, com abertura dos portões às 14h30. Nas 14 edições anteriores, a festa era realizada na Fazenda Cabana do Bosque. Este ano, a festa estreia no espaço Villa VIP um novo local no centro da cidade de Cruz das Almas. Os ingressos variam entre R$ 150 e R$ 390.

Ivete Sangalo, além da dupla Henrique e Juliano, já estão confirmados na festa que será open bar e terá a Área VIP, com todo serviço de bebidas (cerveja, água e refrigerante). O evento contará ainda com um camarote all inclusive, com serviço de bebidas (cerveja, água, refrigerante, whisky e vodka) e buffet.

SERVIÇO

Ivete Sangalo e Henrique e Juliano (já confirmados)

Local: Villa VIP – Cruz das Almas

Data: 23 de junho (sexta-feira)

Ingressos: R$ 150 – Área VIP (open bar – cerveja, água e refrigerante) e R$ 390 – Camarote All Inclusive (buffet e open bar – vodka, whisky, cerveja, água e refrigerante).

Vendas: Central do Carnaval no Shopping da Bahia ou no site do evento

Forró do Bongo

O evento acontece no dia 1° de julho, às 16h, no Estádio Municipal, na cidade de Catu, a 80km de Salvador. O cantor Luan Santana é uma das atrações e se apresenta pela primeira vez na festa. Wesley Safadão, Harmonia do Samba, Léo Santana e Dan Valente complementam as atrações.

Os ingressos variam entre R$ 75 e R$ 330. Eles podem ser adquiridos nos Balcões Ticketmix, na sede oficial Bongo, localizada no Clube Cepe, em Catu), no Acaí HDM, em Alagoinhas e na Farmácia São Geraldo, em Pojuca.

SERVIÇO

Atrações: Wesley Safadão, Luan Santana, Harmonia do Samba, Léo Santana, Dan Valente.

Local: Estádio Municipal – Catu/BA

Data: 1° de Julho (sábado)

Valores: Camarote All Inclusive R$310,00 (Dinheiro) e R$330,00 no cartão.

Camarote Premium R$ 150,00 (Dinheiro) e R$160,00 no cartão.

Arena 75,00 (Dinheiro) e 80,00 no cartão.

Vendas: Balcões Ticketmix (Com taxa de conveniência), Sede Oficial Bongo (No Clube -Cepe,Catu), AÇAÍ HDM (Alagoinhas) e Farmácia São Geraldo (Pojuca).

Forró do Sfrega

Desde 2000, a festa é um dos destinos mais procurados durante o São João. O evento acontece na cidade de Senhor do Bonfim, a cerca de 385 km de Salvador, a partir das 15h30, nos dias 24 e 25 de junho. A estrutura da festa é montada anualmente na Fazenda Sfrega, localizada a 1km do centro da cidade. Serão três atrações por dia de festa. Cinco delas já foram anunciadas: Maiara e Maraisa

Aviões, Léo Santana, Marília Mendonça e Márcia Felipe. Os ingressos custam entre R$ 289 e R$ 979 e podem ser adquiridos na loja oficial do evento no Salvador Shopping.

SERVIÇO

Atrações:

24 de junho : Maiara e Maraisa, Aviões e Léo Santana

25 de junho: Marília Mendonça e Márcia Felipe, 3° atração ainda não foi divulgada

Local: Fazenda Sfrega

Valores: PISTA 2 Dias (Meia Entrada) R$ 289 //PISTA 2 Dias (Inteira) R$ 578

CAMAROTE OPEN BAR 2 Dias R$ 409 // CAMAROTE SFREGA ALL INCLUSIVE 2 Dias R$ 689

CAMAROTE GLAMOUR 2 Dias R$ 979

Forró do Piu-Piu

Com muito forró misturado ao axé, o Forró do Piu-Piu, uma das principais festas fechadas do São João da Bahia, mais uma vez vai transformar o Hotel Fazenda Colibri, em Amargosa, cidade a cerca de 230 km da capital baiana, em um verdadeiro arraiá. A 20ª edição da festa, que acontece a partir das 13h, no dia 24 de junho, será comanda por Durval Lelys e Wesley Safadão. Os ingressos custam entre R$ 180 e R$ 1.100. A compra pode ser feita no Balcão de Ingressos ou Ticketmix.

SERVIÇO

Atrações: Durval Lelys, Wesley Safadão

Local: Hotel Fazenda Colibri

*Valores dos ingressos ainda não foi divulgado

G1