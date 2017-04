Exército comemora 63 anos em Paulo Afonso

A 1ª Companhia de Infantaria (A guardiã da Energia do Nordeste) , criada em 29 de abril de 1954, celebra neste sábado (29) a data especial. A comemoração acontece na sede do quartel, às 19h. A celebração marca a passagem dos 63 anos de aniversário da companhia.

O início da construção do complexo hidroelétrico da CHESF trouxe há 63 anos o Exército para a cidade.

No dia 19 de abril, quando se comemorava o Dia do Exército e o Dia do índio, o Major Kauê Meneses, comandante da 1a Companhia de Infantaria, em seu discurso, enfatizou o compromisso do Exército com os objetivos da nação, deixando a certeza de que a instituição está “pronta para enfrentar todos os desafios no sentido de cooperar com o progresso do país, garantir a Lei e a Ordem, a Paz Social e a democracia”, empregando “o Braço Forte e a Mão Amiga” em benefício do povo brasileiro.

Por: Luiz Brito