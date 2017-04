Evento evangélico movimentou o fim de semana em Paulo Afonso

Bruna Karla, cantora evangélica de grande sucesso no Brasil, foi a atração principal do festival gospel Celebrai, no sábado, 29/4, em Paulo Afonso. O evento que neste ano completou 14 edições, faz parte do calendário festivo da Prefeitura e é supervisionado pela Secretaria Municipal de Cultura e Esporte. O responsável pela organização e coordenação é o pastor Arilson Maciel.

Na Avenida Apolônio Sales, local do evento, uma superestrutura foi montada com praça de alimentação e estandes de venda de produtos evangélicos. A segurança foi garantida por guarnições do 20º Batalhão da Polícia Militar.

A programação musical foi aberta às 20h, pelo Ministério de Louvor da Igreja Internacional da Graça de Deus, seguido do Ministério Kairós da Igreja Evangélica Canaã. Por volta das 23h Bruna Karla iniciou sua apresentação, cantando junto com o público de Paulo Afonso e de várias cidades vizinhas, as canções que compõem seu repertório conhecido nacionalmente.

De acordo com a organização, mesmo com a chuva que caiu durante todo o dia, o evento recebeu caravanas de Canindé de São Francisco – SE; Petrolândia, Tacaratu e Jatobá-PE; Delmiro Gouveia, Piranhas, Água Branca e São José da Tapera-AL, além de cidades baianas vizinhas a Paulo Afonso, como Gloria, Santa Brigida, Jeremoabo, e Rodelas.

