Estado capacita gestores municipais para a aquisição de alimentos da agricultura familiar

A Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) promoveu na terça (25), em Cruz das Almas, a Oficina Estadual sobre Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar. O evento, realizado no auditório da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB/PRPPG), segue até esta quarta-feira (26) e tem por objetivo incentivar os gestores públicos municipais a adquirirem produtos da agricultura familiar, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Esta é a primeira etapa de uma busca ativa dos municípios baianos que ainda não compram produtos da agricultura familiar e daqueles que adquirem menos de 30% da quantidade determinada por lei. A meta da SDR é aumentar em pelo menos 20% a adesão de municípios ao PNAE.

O próximo passo é multiplicar essa ação com a realização de oficinas nos 27 Territórios de Identidade, que começa no próximo dia 02 de maio, no Território de Irecê, com a mobilização e capacitação de gestores públicos municipais, especialmente das áreas de Agricultura e Educação. Além de capacitar, a SDR vai disponibilizar técnicos para orientar as prefeituras municipais na elaboração dos editais de chamadas públicas para a execução do PNAE. Também serão realizadas 54 oficinas de capacitação para empreendimentos e gestores de municípios que já lançaram chamadas públicas.

“Durante os meses de Fevereiro e Março visitamos todos os Territórios de Identidade da Bahia, com o objetivo de apresentar aos municípios uma cesta de serviços, programas e projetos da SDR que potencializam o desenvolvimento rural no Estado. Este evento é parte integrante dos compromissos que assumimos, pois sabemos que geralmente o volume da produção rural escoa de imediato onde está mais próximo, então é de extrema importância que haja mercado para o agricultor familiar vender seus produtos, obter renda e continuar produzindo”, destaca o secretário da SDR, Jerônimo Rodrigues.

Ainda de acordo com o titular da SDR, essa ação deverá envolver outras secretarias de Estado estratégicas, consórcios públicos, colegiados territoriais e redes de produção da agricultura familiar, fazendo um mutirão para garantir a oferta de produtos e dinamizar a economia local.” Queremos,em parceria com as prefeituras, assegurar ainda, que nossas crianças possam comer produtos de qualidade e alimentos saudáveis nas escolas”.

Fonte: Ascom/ Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR)