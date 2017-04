Empresário espera atrair novos consumidores com o comercio aberto no sábado até as 18 horas

A partir do próximo sábado dia 29 de abril, o comércio de Paulo Afonso, começa explorar uma maneira de atrair tradicionais e novos clientes as lojas do comercio do centro de Paulo Afonso,no período da tarde até as 18 horas. E dessa forma poder oferecer aos consumidores um novo horário para compras. Segundo Francisco Rodrigues Neto, da loja Rio Malhas e da CDL, “esse novo horário nos dá a certeza de que o comércio aberto sábado à tarde, é garantia de consumidores nas ruas e nas compras. Não é admissível, por exemplo, que algumas lojas instaladas no centro da cidade sabiamente incluam chocolate entre suas mercadorias, simplesmente para dar a conotação de que o produto é gênero de primeira necessidade e os supermercados que entram noite a dentro nos sábados sem serem incomodados, sendo generosamente beneficiados pela lei vigente que estabelece o fechamento do comércio às 12horas do sábado. Isso o sindicato não vê. Agora isso vai mudar”.Desabafa Francisco Rodrigues Neto, da loja Rio Malhas.