Embasa faz alterações no edital de concurso; inscrições terminam nesta quarta-feira (5)

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) fez alterações no edital do concurso público que está com 600 vagas nos níveis médio, técnico e superior para trabalhar em Salvador e mais três cidades baianas. As alterações são sobre os conteúdos que serão cobrados durante as prova.

De acordo com a publicação, devem ficar atentos os candidatos às vagas para operador de processos de água e esgoto, técnico operacional (edificações), técnico em eletromecânica, além de engenharia civil, engenharia elétrica e engenharia sanitária e ambiental.

As inscrições podem ser realizas apenas no site da empresa organizadora do concurso, até esta quarta-feira (5). Os inscritos terão até a quinta-feira (6) para pagar o boleto. As provas devem ser aplicadas no dia 7 de maio de 2017 e serão realizadas em Salvador, Barreiras, Feira de Santana e Vitória da Conquista.

As vagas estão distribuídas entre 11 funções dos níveis médio, técnico e superior. Há oportunidades para 64 municípios onde há unidades da Embasa, incluindo Salvador, região metropolitana e interior do estado. Os salários variam de R$ 1.122,84 a R$ 6.793,31.

As vagas de nível superior são oferecidas aos profissionais com formação em ciências contábeis; análise de sistemas, processamento de dados, ciência da computação, engenharia de computação ou sistemas de informação; engenharia civil ou engenharia de produção civil; engenharia sanitária ou engenharia sanitária e ambiental; e engenharia elétrica.

As vagas de nível médio-técnico são destinadas para técnicos em edificações e técnicos em eletromecânica. Já para o nível médio, há vagas para agente administrativo, agente operacional, assistente de laboratório e operador de processos de água e de esgoto.

O prazo de validade do concurso será de seis meses, contados a partir da data da homologação do resultado final, podendo, a critério da Embasa, ser prorrogado uma vez por igual período, por conveniência administrativa da empresa.

http://www.ibahia.com