CRAS Prainha inicia atividades com oficina de vagonite para o grupo de mulheres do PAIF

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS – Prainha) já iniciou atividades com o Grupo de Mulheres do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).A primeira atividade é a oficina de vagonite, cujo objetivo, segundo a coordenação, é despertar os dotes artísticos das participantes. O grupo se reúne nas manhãs das quintas-feiras, com palestras, dinâmicas e oficinas com temas atrativos.

A Prefeitura de Paulo Afonso mantem cinco unidades do CRAS, distribuídas nos bairros BTN II, III, Centenário, Prainha e Barroca. Esses espaços públicos, localizados em áreas de vulnerabilidade social, prestam serviços, programas e projetos socioassistenciais às famílias e indivíduos, visando ao desenvolvimento psicossocial e à melhoria da qualidade de vida, através de atendimento, visita domiciliar, grupos de convivências (SCFV) de crianças de 4 a 17 anos, idosos, defesa pessoal e PAIF, de mulheres, gestantes, famílias e pessoas com deficiência, além de ministração de cursos e oficinas de geração de renda.

Localizado na Rua Herbert de Souza, 97- Fone 3281-3424, o CRAS Prainha funciona das 7h às 17h e atende a famílias que moram no bairro e no Perpétuo Socorro, Jardim Aeroporto, Boa Esperança, Clériston Andrade, além de 26 povoados.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 03-04-2017