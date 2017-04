Coordenadora do programa Educação Inclusiva visita curso de inglês no povoado Xingozinho

O Programa Inglês no Meu Bairro oferecido gratuitamente pela Prefeitura de Paulo Afonso desde 2014, já formou dezenas de moradores de vários distritos rurais como Várzea, São José, Malhada Grande e Riacho. Este ano, a localidade escolhida para receber o curso foi o povoado Xingozinho.

Integrante do Programa Educação Inclusiva da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, o Inglês no Meu Bairro tem como objetivo desenvolver nos jovens o interesse por esse idioma falado em todo o mundo, despertando para sua importância nos dias atuais e no futuro. A metodologia utilizada nas aulas é voltada para a conversação, tradução de textos e exercícios interativos. O público – alvo são jovens de 15 a 29 anos, preferencialmente beneficiários dos programas Bolsa Família e Paulo Afonso Cidadania.

No sábado, 22 de abril, Márcia Oliveira – coordenadora do programa Educação Inclusiva, visitou a Escola Municipal Alves de Souza, onde o curso está sendo ministrado, acompanhada pela coordenadora do CRAS BTN II, Albanice Levino e pelo professor Kennedy Alcântara – representante da Vision Idiomas. A visita sugerida pela titular da SEDES, Ana Clara Moreira, teve o objetivo de comemorar a Páscoa entre os alunos e seus familiares, e entregar as camisas que identificam o programa.

No encontro, houve um momento de confraternização e louvores com as missionárias Luciana Ferreira e Fátima Melo, da Comunidade Católica Doce Mãe de Deus, oração, coffee-break e entrega de ovos de Páscoa.

