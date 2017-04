Conta de luz dos consumidores baianos vai subir 3%, aprova Aneel

Reajuste foi aprovado durante reunião da diretoria da agência. Novas tarifas passam a vigorar a partir do dia 22 de abril.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou, terça-feira (18), um reajuste médio de 3% para as tarifas de energia da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba). O reajuste pode ser aplicado a partir do dia 22 de abril.

O reajuste médio para os consumidores industriais, que são os atendidos em alta tensão, o reajuste médio será de 3,5% e para os consumidores residenciais, atendidos em baixa tensão, a tarifa vai subir 2,77%.

A Coelba atende 5,8 milhões de unidades consumidoras e quase todos os municípios da Bahia.

Por Lais Lis, G1, Brasília