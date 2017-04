Comércio inicia horário experimental de funcionamento aos sábados até as 18 horas

Começa a vigorar no sábado, 29, o horário experimental de funcionamento do comércio de Paulo Afonso, que amplia o período de abertura das lojas aos sábados, das 8h às 13h, para as 18 horas.

As alterações foram baseadas em uma recente pesquisa de campo realizada pelas entidades representativas do comércio varejista nas lojas comerciais locais. Os resultados da pesquisa apontaram que a maioria dos empresários são favoráveis a alteração do horário de funcionamento do comércio aos sábados.

A ampliação do horário de funcionamento do comércio aos sábados sempre foi defendida pelo empresário Francisco Rodrigues Neto (Chico da Rio da Malhas). A proposta se arrastava desde 2011. A decisão também é um mérito do prefeito Luiz de Deus que mesmo antes das eleições já havia acenado positivamente para essa possibilidade.

Segundo o empresário Francisco Rodrigues Neto, a alteração do horário é baseada em antigos pleitos da CDL e de alguns empresários. “Com a decisão muitos consumidores vão aproveitar o fim de semana para fazer suas compras, ao mesmo tempo, que têm um período maior de descanso e vem para o centro da cidade um pouco mais tarde, aumentando o fluxo nessa faixa de horário”, explicou Chico da Rio da Malhas.

Bob Charles