Com apoio da Prefeitura, equipe feminina de Paulo Afonso Participa da II Copa Maria Bonita de Jiu-Jítsu em Maceió

No mês da mulher, as atletas pauloafonsinas de Jiu-Jitsu, mostram que o sexo feminino continua ocupando espaços em varias áreas. No esporte, as mulheres avançam com determinação, garra, força e beleza, lutando todos os dias por um espaço ao lado dos homens, quebrando conceitos equivocados de fragilidade.

No dia 19 de março, no Ginásio de Esportes CEPA, em Maceió, com o apoio da Prefeitura, que disponibilizou o transporte, as atletas pauloafonsinas participaram da II copa Maria Bonita de Jiu – Jitsu. Das doze competidoras, 7 lograram êxito,competindo com mulheres de vários estados.

Gleycianne Luiza Cordeiro Maia Moraes (faixa branca) – Ouro;

Ranielly Marina Ventura Tavares (faixa branca) – Prata;

Naiara Mari da Silva Farias (faixa branca) – Bronze;

Ana Clara Moreira da silva (faixa branca) – Bronze;

Gabrielly de Vasconcelos Ribeiro Campos (faixa azul) – Bronze;

Maiara Vanessa Soares Gomes (faixa azul) – Prata;

Camila Sibaldo Nascimento(faixa azul) – Ouro.

