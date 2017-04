CMPA E CMG realizam Sessão Especial e Audiência Pública no dia 10 de abril

As Câmaras Municipais de Paulo Afonso e de Glória – BA, realizarão no dia 10 de abril de 2017, as 10:00horas no Plenário da CMPA, Sessão Especial e Audiência Pública sobre: Políticas Públicas de Assistência e Extensão Rural – ATER.

O requerimento Nº 481/2017, do Vereador Pedro Macário Neto (PP), depois de ouvido no Plenário, na forma regimental oficializou o requerimento verbal, aprovado por unanimidade na sessão ordinária do dia 27 de março de 2017, quando foi autorizada audiência pública na Câmara Municipal de Paulo Afonso – BA, conjuntamente com a Câmara Municipal de Glória – BA, com o objetivo de se debater assuntos pertinentes ao fortalecimento de assistência técnica deficitária e contratação de profissionais para orientação ao homem do campo.

O Território de Itaparica-BA/PE abrange área de 21.806,30 km² e é composto por 13 Municípios: Jatobá, Petrolândia, Carnaúba da Penha, Tacaratu, Abaré, Chorrochó, Glória, Macururé, Paulo Afonso, Rodelas, Belém do São Francisco Floresta e Itacuruba.

A população total do território é de 301.355 habitantes, dos quais 106.494 agricultores familiares, 2.564 famílias assentadas, nove comunidades Quilombolas e 17 terras indígenas. Seu IDH é de 0,67.

Nossa contribuição ao homem do campo nesse momento é de grande importância, especialmente as 2.800 famílias de agricultura familiares do município de Paulo Afonso e as 4.700 restantes que estão do lado baiano, totalizando 7.500 famílias lutando pela Agricultura Familiar.

