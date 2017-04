Cartão do SUS é necessário para se vacinar contra febre amarela; saiba como tirar

As pessoas que quiserem se vacinar contra o vírus da febre amarela deverão obrigatoriamente apresentar a carteirinha do Sistema Único de Saúde (SUS) nas unidades que realizam a vacinação. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde.

Ainda de acordo com a pasta, a primeira via do carteirinha só pode ser feita nas prefeituras-bairro. Já as segundas vias, além das prefeituras-bairro, podem ser retiradas também nos postos de saúde do município. Para fazer o documento, é necessário levar documentos de RG e CPF e um comprovante de residência da cidade de Salvador.

De acordo com a subcoordenadora de controle de doenças imunopreveníveis de Salvador, Doiane Lemos, devem procurar os postos as pessoas que vão para áreas classificadas pelo Ministério da Saúde como sendo de vacinação obrigatória.

Em relação às contraindicações, a subcoordenadora explica que não devem ser vacinadas aquelas pessoas que sofrem de alergia severa a ovo. Em relação aos idosos e gestantes, deve ser feita uma prévia avaliação médica, onde será determinado o risco benefício da aplicação.

http://www.correio24horas.com.br