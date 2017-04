Campanha busca a conscientização dos moradores do BTN para a limpeza do bairro

A administração do Bairro Tancredo Neves pede a colaboração dos moradores do complexo de bairros para que não descarte o lixo de forma incorreta, jogando papel no chão, papelzinho de bala e palito de picolé. Esse é um habito que temos que mudar.

O Poder Público já está fazendo sua parte, mas o cidadão também deve fazer a sua, pois os bons hábitos começam em casa. Mantenha seu bairro sempre limpo. É necessário mudar para melhorar, preservando os espaços públicos e respeitando o direito dos outros.

É importante fazer também a coleta seletiva, separando o lixo orgânico e materiais recicláveis. Assim, estaremos construindo uma cidade melhor, portanto, não jogue lixo e detritos em terrenos baldios, praças, avenidas e demais logradouros públicos do BTN. A coleta do lixo no bairro Tancredo Neves e adjacências é feita às terças, quintas e sábados.

Juntos, vamos fazer uma cidade cada vez melhor, cumprindo a Lei Orgânica do Município e sem prejudicar o meio ambiente. Responsabilidade compartilhada faz a diferença.

Autor: ASCOM/PMPA

INFORME PUBLICITÁRIO

Publicado no dia: 12-04-2017