BAURU AO PONTO CHIC

Para um rosbife caseiro, aqueça um pouco de óleo numa assadeira e sele uma peça de lagarto, inteira e limpa, em fogo alto, até ficar bem dourada de todos os lados, mas ainda rosada por dentro. Transfira para uma travessa, leve à geladeira por 5 horas e corte em lâminas finas.

Modo de fazer

1 Corte um pão francês ao meio, no sentido horizontal, e retire o miolo da parte superior.

2 Na parte inferior, coloque de 5 a 6 fatias de rosbife.

3 Em cima do rosbife,coloque as rodelas de tomate, tempere com um pouco de sal e acrescente o pepino em conserva.

4 Em uma frigideira aqueça 300 ml de água, sem deixar ferver. Coloque para derreter na água 10 g de manteiga.

5 Após derreter a manteiga, misture os queijos em proporções iguais e deixe derreter, até formar uma pasta homogênea.

6 Na parte superior do pão (canoa) coloque o queijo derretido (despreze a água com gordura que sobrou na frigideira).

7 Junte as duas metades, corte o sanduíche ao meio em diagonal e sirva.

Rendimento 1 sanduíche.

Tempo de preparo 10 min

Ingredientes

70 g de rosbife*;

100 g de queijo (proporções iguais de prato, gouda e suíço ou estepe);

3 rodelas de pepino em conserva;

3 rodelas finas de tomate;

10 g de manteiga ou margarina;

1 pão francês ou outro tipo de sua preferência (fôrma, centeio, sírio).

http://revistacasaejardim.globo.com