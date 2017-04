Agentes de Trânsito recebem treinamento para utilizar talonário eletrônico

O Talonário Eletrônico de Multas é um equipamento portátil para registro de infrações de trânsito que substitui o bloco de papel e a caneta esferográfica. Com ele, o agente de trânsito agiliza o processo de preenchimento com eficácia e segurança. As informações são cadastradas de modo rápido e seguro, impedindo adulterações. Além disso, a imagem registrada pode ser utilizada para comprovação da ocorrência, mostrando a transparência da atuação do órgão. Com o Talonário Eletrônico de Multas, já utilizado em várias cidades brasileiras, as atividades de fiscalização de trânsito tornam-se mais eficazes e modernas.

Totalmente informatizado, o sistema permite consultar o cadastro de veículos e condutores com irregularidades, como o não pagamento de taxas e tributos e a proibição para trafegar. A possibilidade de notificar imediatamente o infrator e imprimir o Auto de Infração com sua assinatura tornam as s blitzs mais eficazes. As Portarias que outorgam o uso do sistema estão disponíveis no Diário Oficial da União com os seguintes registros: nº 27 (31/03/2015); nº 34 (29/01/2016) e nº 41 (10/03/2017).

Na terça-feira, 4 de abril, agentes de trânsito de Paulo Afonso receberam instruções sobre a utilização do sistema que em breve será usado no município. As explanações feitas por representantes da empresa operadora aconteceram no auditório Edison Teixeira, em dois horários: das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Autor: ASCOM/PMPA

INFORME PUBLICITÁRIO

Publicado no dia: 05-04-2017