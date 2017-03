Zezé Di Camargo e Wanessa gravam programa; cantora evita Graciele e falta jantar

Namorada do sertanejo ficou trancada no quarto durante gravações do ‘Tamanho Família’, da TV Globo

Após chamar Wanessa de “meu mundo” na web, Zezé Di Camargo selou a paz com a filha, na última quarta-feira (22). O sertanejo gravou o programa “Tamanho Família”, comandado por Márcio Garcia na TV Globo, com a cantora no Rio de Janeiro. Graciele Lacerda, agredida pela enteada no passado, não acompanhou o músico e ficou trancada no hotel durante todo o tempo da gravação. A informação é do jornal “Extra”.

ZILU E CAMILLA CAMARGO NÃO COMPARECERAM

A ex-mulher de Zezé, Zilu Godoi, e a filha, Camilla Camargo, que estava em São Paulo, não compareceram às filmagens. O irmão da popstar, Igor Camargo, e um tio estavam presentes durante as gravações.

WANESSA FALTA JANTAR

No final, os parentes de Zezé decidiram jantar juntos. Wanessa, no entanto, evitou a madrasta e não compareceu à celebração. Em seu Instagram, Graciele publicou uma foto do momento. “Sobre ontem à noite! Como é bom estar com pessoas do bem e especiais. Muitas risadas!”, afirmou na rede social.

‘FALA O QUE PENSA’, DIZ WANESSA SOBRE PAI

Depois de brigar publicamente com o pai, Wanessa se pronunciou a respeito do jeito esquentado do pai nas redes sociais. “Meu pai sempre foi polêmico, ele sempre falou o que ele pensa, mas antes não tinha internet. Aplaudo ele porque ele não deixa de falar as coisas por medo e isso eu admiro muito”, avaliou. “A gente recebe muita paulada, é difícil… As pessoas estão o tempo todo se xingando, como se fosse ali um avatar e uma pessoa que não tivesse sentimento. É difícil ter sangue de barata, não é porque é artista que tem que ser saco de pancada e ser perfeito”, finalizou.

ZEZÉ REBATE CRÍTICAS POR DAR CELULAR ANTIGO À GRACIELE

Zezé se tornou assunto depois de se recusar a dar um celular novo para a namorada e repassar um celular antigo para Graciele. Depois de ser criticado nas redes sociais, o sertanejo se defendeu e aproveitou para listar as caridades já feitas. “Até parece, né, gente! Eu doei 24 casas pra família carentes, um alojamento para uma entidade que cuida de crianças carentes. Faço dois shows todos os anos para o Hospital do Câncer de Barretos. Já doei a UTI do Hospital de Doenças Tropicais de Barretos, gastei mais de R$ 19 mil para salvar a vida de uma cadelinha de rua em Capelinha, Minas Gerais.”

(Por Tatiana Mariano)

http://www.purepeople.com.br