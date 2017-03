Vereador do PP Cícero Bezerra; “vou continuar o meu trabalho com o povo”

Os rumores sobre a questão jurídica em torno da suposta posse da médica Drª. Maria Eunice da Silva Aragão, na Câmara de Vereadores de Paulo Afonso-BA,por enquanto não passou de especulação midiática.

Drª. Eunice foi candidata à vereadora de Paulo Afonso pela coligação PDT – PHS – PTB – PEN em 2016, onde obteve uma expressiva votação, porém não propagada nos sites oficiais da Justiça Eleitoral, pois sua votação foi suspensa pelo TRE por falta de prestação de contas quando concorreu nas últimas eleições à Câmara em 2012, ficando assim inelegível.

Segundo os advogados do vereador Cícero Bezerra do BTN (PP), essa questão pode ainda ser palco de uma ou duas disputas judiciais. É o direito que permite ao reclamante, chegar até o TSE-Tribunal Superior Eleitoral.

Segundo sua assessoria, o vereador Cícero Bezerra do BTN (PP), iniciou sua semana normalmente, recebendo pessoas em casa, no seu gabinete, e sempre voltado às suas visitas nas mais diversas comunidades e entidades existentes na cidade. Com essas visitas, Cícero ver de perto os problemas existentes, e logo em seguida, após reunião com sua assessoria, as demandas são transformadas em requerimentos ou Projetos de Lei.

Em relação a essa questão da Drª Eunice, Bezerra comentou: “os Advogados Rodrigo Coppieters e Adilson Ângelo, estão cuidando dessa questão jurídica. Enquanto isso vou continuar meu trabalho com o povo, vou esperar a justiça dos homens, mas, acredito mesmo na justiça divina, se for da vontade Dele (Deus), estarei pronto para aceitar, mas, Ele (Deus) saberá fazer a justiça”. Finalizou Bezerra.

Postado por Bob Charles