Vereador Cícero Bezerra se destaca entre os novatos

O vereador Cícero Bezerra (PP) é um dos novos parlamentares que vem desenvolvendo um bom trabalho na Câmara Legislativa. Tem participado de bons debates e se colocado à disposição na busca de soluções para os problemas que são levados ao seu gabinete e ao plenário. Não é à toa que embora noviço, já se tornou um dos parlamentares mais procurados no Parlamento e no BTN, onde reside.

Na segunda-feira (20), após o encerramento da 1ª sessão ordinária do Legislativo Bezerra em conversa com Luiz Brito externou sua satisfação por ter entrado pela porta da frente na Câmara de Vereadores, após lograr êxito nas urnas eleitorais em 2016. “Foi o amor, o carinho dos amigos e companheiros. Eles entenderam que deveriam trabalhar para que eu fosse eleito. Estou mais sábio, mais tranquilo, mas não perderei o tom, porque já entendi que a função verdadeira do vereador é fiscalizar, doa a quem doer”, disse.

O vereador garantiu que trabalho e dedicação será o seu lema e pediu forças a Deus para ajudar às pessoas que mais precisam, conhecer os problemas de perto do Município e poder contribuir com a melhoria de vida de cada cidadão que vive na cidade ou vem buscar aqui seu pão de cada dia.

Cícero ainda saudou a imprensa e parabenizou o vereador Marcondes Francisco (PSD) pelo bom papel que vem representando à frente da Casa da Cidadania e ainda ao vereador Pedro Macário Neto (PP), elogiando sua atuação como amigo e vereador.

“Sou calouro ainda, mas vocês terão um vereador presente e atuante. Vou procurar demonstrar, com a ajuda da minha assessoria, que farei um bom trabalho”, concluiu.