Vereador Antonio Alexandre é o Presidente da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social

Algumas de suas posições são radicais, mas o vereador Antonio Alexandre dos Santos (PMDB) é um dos destaques da oposição. É uma das vozes mais ativas da bancada oposicionista na Câmara Municipal de Paulo Afonso.

A Câmara Municipal definiu os vereadores integrantes das Comissões Permanentes e Antonio Alexandre foi escolhido como Presidente da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Antonio Alexandre também faz parte, como Relator, da Comissão de Direitos Humanos e Meio Ambiente.

Comissões Permanentes

Os vereadores que integrarão as Comissões Permanentes do legislativo pauloafonsino são indicados pelas bancadas e a composição dos colegiados é formada de acordo com a proporcionalidade partidária da Casa.

O objetivo das Comissões Permanentes é estudar os projetos de leis e apresentar substitutivos ou emendas quando os integrantes acharem necessário, realizar audiências públicas, convocar Secretários e Conselheiros do Tribunal de Contas do Município para prestarem esclarecimentos, receber reclamações ou queixas da sociedade sobre atos e omissões de autoridades municipais, acompanhar junto ao Executivo a elaboração da proposta orçamentária e a sua realização e verificar a regularidade, a eficiência e a eficácia dos serviços prestados pela prefeitura.

