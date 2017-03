SENAC Móvel disponibilizam vagas para cursos e oficinas de gastronomia

A parceria SENAC Móvel e Prefeitura de Paulo Afonso continua qualificando e formando profissionais da área de gastronomia.

Os cursos profissionalizantes com emissão de certificados possibilitam o ingresso no mercado de trabalho em qualquer cidade do país.

Confira os cursos e oficinas com vagas Limitadas:

Cursos:

Culinária à base de peixes e frutos do mar – (03 a 07/04) 08h às 12h – Taxa de inscrição: R$ 120,00;

Preparo de saladas – (03 à 07/04) 13h30 ás 17h30 – Taxa de inscrição: R$ 80,00.

Preparo de culinária básica – (18 a 25/04) 08h às 12h – Taxa de inscrição: R$ 80,00;

Preparo de Culinária Vegetariana – (18 a 25/04) 13h30 às 17h30 – Taxa de inscrição: R$ 70,00.

Oficinas:

Ovos de páscoa – (10/04) 08h às 12h – Taxa de inscrição: R$ 25,00.

Sobremesas individuais – (11/04) 13h30 às 17h30 – Taxa de inscrição: R$ 25,00.

Delícias de tapioca – (26/04) 13h30 às 17h30 – Taxa de inscrição: R$ 25,00.

Preparo de risoto – (27/04) 08h às 12h – Taxa de inscrição: R$ 25,00.

Informações e inscrições no Departamento de Turismo, Praça das Mangueiras – telefone: (75) 3282-0995 ou (75) 3281- 5112 SENAC/SINPA.