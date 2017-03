Sem descanso, grupo É o Tchan faz turnê na Europa

Enquanto muitos artistas optam por tirar férias logo após o Carnaval, o grupo É o Tchan seguirá trabalhando a todo vapor. A banda comandada por Beto Jamaica e Compadre Washington, faz no início de março, a partir desta sexta-feira (3), uma turnê na Europa, onde vai percorrer por seis países do velho continente.

O primeiro show será em Amsterdam, na Holanda, no Dido Events. No sábado (4) e domingo (5), chegando na Itália, eles se apresentam em Milão, na Colony Brasil e Roma. Na quinta (9), será a vez de Dublin, na Irlanda, onde o show acontece no Button Factory. Já na sexta (10), a festa será em Paris, na França. No sábado (11), o swing do Tchan invade a cidade de Geneve, na Suíça, onde agita o Moa Club. E no domingo (12), encerrando a turnê, será a vez da cidade de Lisboa, em Portugal.

Por Redação Bocão News