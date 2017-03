Secretaria de Saúde disponibiliza serviço de ouvidoria

A secretaria Municipal de saúde agora tem a sua própria ouvidoria, com o objetivo de melhorar os serviços prestados aos usuários da Rede Pública Municipal.

Esse novo instrumento de trabalho e controle social vai democratizar de forma direta ou indireta, a participação do cidadão pauloafonsino, garantindo uma renovação que vai auxiliar a sociedade civil na reconstrução da confiança e do respeito para com o usuário, levando autonomia e eficiência nas ações públicas.

“A partir de agora, o cidadão tem um papel importante na construção dessa mudança, buscando nos adequar a esse novo perfil que estabelece a participação de todos em um novo espaço para sugestões e críticas relevantes no desenvolvimento de nossas atividades. São ações desse tipo que auxiliam na melhorar da qualidade de vida do povo de nossa cidade”, destaca o ouvidor Ruben Clemente de Siqueira.

Para apresentar sugestões e críticas, o cidadão pode ligar para o telefone 0800 075 5033 ou enviar mensagem para o e-mail: ouvidoria.saude@pauloafonso.ba.gov.br

Autor: ASCOM/PMPA

Informe Publicitário

Publicado no dia: 03-03-2017