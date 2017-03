Secretaria da Educação mobiliza estudantes para o Enem

Com o objetivo de estimular a participação dos estudantes da rede estadual de ensino no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2017), professores, gestores e estudantes receberam informações sobre o exame nesta quarta-feira (29), por meio da videoconferência ‘Enem 100%’, no Instituto Anísio Teixeira (IAT), em Salvador. No encontro, retransmitido para os 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTE), os participantes tiraram dúvidas e compartilharam experiências. Neste ano, as provas do exame serão aplicadas em dois domingos consecutivos, nos dias 5 e 12 de novembro. O período de inscrição ocorre de 8 a 19 de maio.

De acordo com o superintendente de Políticas para a Educação Básica, da Secretaria da Educação do Estado, Ney Campello, o encontro foi uma primeira chamada de diálogo com os estudantes, tendo em vista as mudanças de regras para o exame, que deixa de ser realizado por amostragem. “Estamos chamando esta ação de Enem 100% para que mais de 123 mil estudantes da rede estadual se inscrevam no Enem, se preparem e realizem efetivamente o exame. E para que, em 2018, tenhamos esses estudantes habilitados a escolherem os seus caminhos, seja nas universidades ou no mundo do trabalho”, afirma.

Durante a videoconferência, a professora Maribel Berreto, que coordena os Núcleos de Estudo sobre a Consciência em cinco escolas da rede estadual, falou sobre ‘Consciência, autoconhecimento e a importância dos projetos de vida individuais e coletivos’, motivando os estudantes a terem disciplina, determinação e organização nas rotinas de estudos.

Preparação

O estudante Paulo Fernando da Silva Junior, 17 anos, que faz o curso técnico em Eletroeletrônica no Centro Territorial de Educação Profissional de Itaparica (Cetep), em Paulo Afonso, acompanhou a videoconferência. “Vou fazer o exame pela terceira vez, gostei muito das informações passadas que serão importantes para as provas”, comenta o estudante, que pretende cursar a faculdade de Sistema de Informação.

Para auxiliar os estudantes na preparação para o Enem, além das salas de aula, a Secretaria da Educação do Estado disponibiliza mais de 4 mil conteúdos digitais educacionais no Ambiente Educacional Web. São conteúdos de todas as disciplinas das áreas de conhecimento e de todos os níveis de ensino, produzidos e/ou catalogados por educadores da Rede Anísio Teixeira.

Fonte: Ascom/Secretaria da Educação do Estado