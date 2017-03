Revestimento asfáltico está sendo realizado no Povoado Vila Matias

A Prefeitura de Paulo Afonso continua com o trabalho de recuperação de vias urbanas e estradas vicinais. O povoado Vila Matias está recebendo pavimentação asfáltica,benefício que segundo os moradores, vai minimizar as dificuldades, garantindo melhor trafegabilidade em qualquer época do ano, proporcionando mais conforto aos condutores de veículos e pedestres que utilizam aquela estrada diariamente.

Líderes comunitários daquela região observam que foi importante o atendimento do prefeito Luiz de Deus à sua solicitação, pois mostra o compromisso e respeito do gestor com o seu povo. Para eles, o asfalto vai corrigir as irregularidades existentes naquela via, o que resultará em segurança e conforto.

O secretário de Infraestrutura, Wilson Pereira Filho disse que “O Governo Municipal está melhorando cada vez mais a qualidade de vida das pessoas, com obras como essa, que retratam o compromisso do gestor na realização de ações que dignificam os pauloafonsinos”.

“Observando as principais necessidades dos nossos munícipes, iremos continuar trabalhando em cada canto de Paulo Afonso, seja na área urbana ou rural, intensificando as ações, para tenhamos uma cidade cada vez melhor”, concluiu o secretário.

