Projeto de lei que dispõe do aumento dos salários dos servidores municipais ainda não chegou a Câmara Municipal

O líder do governo na Câmara Municipal de Paulo Afonso, o parlamentar Jean Roubert, na Sessão Ordinária de segunda-feira (27) informou ao publico presente e aos seus colegas edis,

que no dia 14 de março o prefeito municipal, Luiz Barbosa de Deus, recebeu a bancada situacionista em seu gabinete e dentre os assuntos pautados estava o projeto de lei que dispõe do aumento dos salários dos servidores municipais e segundo o vereador o prefeito teria informado que o projeto estava em fase final de elaboração e seria entregue em duas semanas a Câmara Municipal para a tramitação e aprovação. Jean Roubert destacou que essa semana termina o prazo de 15 dias e que vai voltar ao gabinete e cobrar do prefeito mais uma vez; “prefeito, mais uma vez, onde se encontra o projeto do servidor municipal?”. Disse o líder do governo.

José Renaldo de C. Silva