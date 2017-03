Programação alusiva ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo termina no domingo dia 2

Em Paulo Afonso, a programação alusiva ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, que é celebrado anualmente no dia 2 de abril, teve início no dia 26 de março, com celebrações religiosas nas Igrejas de Nossa Senhora de Fátima e Presbiteriana. E nesta quinta – feira (30) continua com Cinema “um Amigo Inesperado” na Escola CEMPA, as 18h, na sexta-feira (31) passeata, no sábado (1) recreação e no domingo dia 2 de abril, o encerramento da programação com atividades no Parque Belvedere.

Serviço:

Dia 30/03 – Cine “um Amigo Inesperado” (Escola CEMPA, 18h);

Dia 31/03 – Passeata (Concentração Praça das Mangueiras, saída 16h);

Dia 01/04 – Recreação (Local UNEB – 08h);

Dia 02/04 – Piquenique e Planfetagem – Parque Belvedere, 08h.

José Renaldo de C. Silva