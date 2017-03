Programa Bolsa Família informa sobre distribuição de kits de conversão para a TV digital

O Governo Federal está cadastrando beneficiários do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único para receber os Kits para conversão do sinal digital, composto por antena e conversor.

A distribuição gratuita dos kits é de responsabilidade do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, juntamente com a entidade administradora da digitalização (EAD) Seja Digital. O cadastro está sendo realizado por meio de agendamento, através do número 147 ou pelo site www.sejadigital.com.br.

Para se cadastrar e receber os kits conversores, as famílias precisam estar inscritas no Cadastro Único e serem beneficiárias do Bolsa Família. O kit permite que as pessoas estejam preparadas para receber o novo sinal de televisão digital.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social salienta que a entrega será feita pelos correios para as pessoas que se cadastrarem.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 27-03-2017

Informe Publicitário