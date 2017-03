Prefeitura de Paulo Afonso inicia atividades do Março Mulher

Música gospel, MPB, Palestras, jogral, homenagens e depoimentos marcaram a abertura da programação do Março Mulher, na manhã de segunda-feira, 6/3, no auditório da Escola Municipal João Bosco Ribeiro.

Durante a solenidade prestigiada por representantes de diversos setores do Governo Municipal e particulares, mulheres que se destacam na luta pela igualdade dos direitos em ações voltadas para a defesa e o bem-estar do sexo feminino, receberam placas de honraria. As homenageadas foram: as delegadas Mirela Santana Matos (regional) e Lígia Nunes (DEAM); a fundadora da ONG AGENDHA, Edvaldha Aroucha e a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Izabela Teixeira.

Na abertura, a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Clara Moreira falou sobre os desafios a serem vencidos, segundo ela, compensados pela satisfação das conquistas nas diversas ações desenvolvidas pela Prefeitura. A secretária representou o prefeito Luiz de Deus e o vice, Flávio Henrique Magalhães Lima, ausentes em virtude de outro compromisso de trabalho.

“Eu agradeço a todos que contribuem para que o conjunto de ações da nossa rede aconteça. Nossa meta é fazer com que os serviços contemplem todas as mulheres pauloafonsinas, independentemente dos desafios que temos a vencer. Para nós, é uma honra contar com o apoio dos órgãos parceiros, indispensáveis para o êxito do nosso trabalho”, disse Ana Clara.

Uma série de atividades da Campanha Maço Mulher está sendo realizada nas escolas da Rede Municipal e nos programas da Rede Socioassistencial. Na quarta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, a ONG AGENDHA, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social estará realizando o evento “Agricultoras Familiares Florando nas Caatingas”. O início está previsto para as 8h, com café da manhã, feira agroecológica com exposição e venda de produtos da sociobiodiversidade catingueira e comemoração pelos dez anos de implantação da DEAM em Paulo Afonso.

ASCOM/PMPA – Informe publicitário